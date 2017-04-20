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Национальный совет по телевидению и радиовещанию на заседании 20 апреля принял решение изъять телеканал Multimania TV из перечня иностранных программ, которые отвечают требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и украинского законодательства для ретрансляции провайдерами программной услуги в Украине, сообщает пресс-служба Нацсовета.

«Осуществив мониторинг указанного вещателя, Национальный совет обнаружил информационную заставку с текстом: «Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-48609 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 16.02.2012 телеканала «Мультимания. ТВ», а также ссылки на сайт телеканала www.multimania.tv. Однако на сайте отсутствуют какие-либо сведения о том, что телеканал латвийский, зато размещаются только российские разрешительные документы, в частности свидетельство о регистрации и лицензия Роскомнадзора», – отметили в ведомстве.

Также, в Нацсовете отметили, что была зафиксирована трансляция русскоязычной неидентифицированной коммерческой информации (реклама или спонсорская информация). Согласно украинскому рекламному законодательству трансляция/ретрансляция иностранных телепрограмм, содержащих рекламу и происходящих из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении и не является странами Европейского Союза, запрещена.

Украинский регулятор обратился в Национальный совет по электронным медиа Латвийской Республики за разъяснением относительно ситуации с европейской юрисдикцией телеканала Multimania TV, на что получил ответ, что 1 декабря 2016 года лицензия ООО «VOXELL BALTIC» (Латвия) на вещание для программы «Multimania» была аннулирована.

«Учитывая такие обстоятельства, Национальный совет принял решение изъять телеканал Multimania TV из перечня программ, разрешенных для ретрансляции», – сказано в сообщении.
ForUm

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