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Украинский журналист, эксперт Александр Дубинский опубликовал отчет аудиторов компании Ernst&Young, которые не подтвердили обвинений, которые озвучивала глава Национального банка Валерия Гонтарева в адрес «ПриватБанка». Об этом Дубинский написал на своей странице в Facebook при обнародовании документа.

«Как известно, Валерия Гонтарева сегодня в Вашингтоне собирается рассказать о своём успешном опыте по реформированию украинской банковской системы и, в частности, национализации «ПриватБанка». Специально к этому мероприятию, «дабы дурость каждого видна была», публикую проект аудиторского заключения компании Ernst&Young, которую «национализаторы» наняли для того, чтобы получить оправдание своей схемы по краже из бюджета 125 млрд гривен. Именно на эту сумму банк капитализировали якобы из-за того, что 97% корпоративного кредитного портфеля - выданы компаниям прежних акционеров», - написал Дубинский, сообщают Українські Новини.

Так, он отмечает, что согласно проекту отчета E&Y, убытки банка по итогам 2016 года, которые и стали основанием для такой сумасшедшей докапитализации - аудитором не подтверждены.

«Это означает, что сформированные банком резервы под «инсайдерскую задолженность» - взяты из воздуха. Нарисованы, для того, чтобы Гонтарева могла оправдать проект по отжима банка у его владельцев и параллельно создать условия для выкачки из бюджета колоссальной суммы средств, которую «реформаторы» намереваются разворовать», - отмечает журналист.

«Сколько лично намеревалась получить Гонтарева от этой аферы? - вот мой вопрос для её сегодняшней пресс-конференции. Конечно, ответ с помощью этого поста я получить не рассчитываю», - пишет Дубинский и добавляет, что данный проект аудиторского заключения выставляет «Гонтареву и всю ее шайку» не реформаторами, а «откровенными ворами и рейдерами».

 
ForUm

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