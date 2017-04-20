Драму «Иней», которую создают при поддержке Госкино Украины, отобрали для участия в «Двухнедельнике режиссеров» в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля. Об этом во время пресс-конференции сообщили организаторы параллельной программы фестиваля.

Проект фильма «Иней» (Frost) стал одним из победителей 8-го конкурсного отбора Госкино. Ленту создают при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Литовского киноцентра, французского телеканала АРТЕ и Польского киноинститута, сообщает ВВС Украина.

В фильме снялись звезды мирового кино Ванесса Паради, Анджей Хира и другие.

По сюжету, молодому литовскому парню Рокасу однажды выпадает возможность побывать в Украине и увидеть настоящую оккупацию и войну. Реальность оказывается гораздо жестче по сравнению с романтическими представлениями юноши.

Съемки фильма проходили в районах, приближенных к зоне проведения АТО, добавили в Госкино.

«Двухнедельник режиссеров» является независимой секцией, которую проводят параллельно с главным конкурсом Каннского кинофестиваля. Ее цель – помочь кинематографистам, а также наладить связь между режиссерами, критиками и зрителями.