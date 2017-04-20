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Преемника президента РФ может определить только российский народ в ходе демократических выборов, заявил глава российского государства Владимир Путин на заседании организационного комитета «Победа», сообщает РИА Новости.

В ходе заседания представитель Общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане пожаловался президенту РФ на многочисленные претензии и организацию проверок со стороны сенатора Франца Клинцевича, который в своем письме указал спикера Госдумы Вячеслава Володина в качестве правопреемника президента РФ.

Путин пообещал разобраться в конфликте, о котором он узнал в ходе заседания комитета.

«Преемника президента определяет только российский народ в ходе демократических выборов, и никто другой», — сказал Путин.

Напомним, выборы президента РФ должны пройти в марте 2018 года.

 
ForUm

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