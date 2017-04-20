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Покровский горрайонный суд приговорил к 6 годам лишения свободы за дезертирство и сотрудничество с «ДНР» бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

31-летний житель Одесской области признан виновным совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч.3 ст. 408 (дезертирство) УК Украины.

В августе 2014 года мужчину призвали в ряды ВСУ, где он получил звание лейтенанта. Однако уже в декабре того же года боец ​​самовольно покинул воинскую часть с целью уклонения от дальнейшей службы.

«В январе 2015 года дезертир добровольно вступил в ряды террористической организации «ДНР», где получил военный билет, оружие, форму и принес присягу. Используя позывной «Одесса», он служил террористам на должностях водителя-электрика и радиотелефониста», - сообщили в прокуратуре.

Сотрудники СБУ в мае 2015 года задержали его КПВВ «Георгиевка». При досмотре у него изъято два военных билета – Вооруженных сил Украины и «ДНР».
ForUm

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