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В Борисполе спасли домашнего енота, который забрался на электроопору и не мог слезть, сообщает телеканал «Борисполь».

Отмечается, что накануне жительница города Юлия Ткаченко сообщила в соцсети - исчез ее четвероногий любимец Гелик.

«В течение десяти дней животное разгуливало по городу. Сегодня, 20 апреля, енота нашли - он взобрался на электрический столб на улице Котляревского и не мог слезть. Жительница частного дома, возле которого расположена электроопора, была шокирована увиденным. Женщина сразу вызвала спасателей и полицию», – говорится в сообщении.

По данным телеканала, благодаря неравнодушным бориспольцами, спасателям и полисменам беззащитного енота Гелика удалось спасти. Четвероногого вернули владелице.
ForUm

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