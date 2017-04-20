Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали на взятке оперуполномоченного Кировоградского подразделения департамента киберполиции.

По данным пресс-центра СБУ, вымогатель требовал от местного IТ-специалиста 4 тысячи долларов за непривлечение к уголовной ответственности за якобы несанкционированное вмешательство в работу одного из местных интернет-провайдеров.

«Чтобы избежать разоблачения, «оборотень в погонах» создал электронный кошелек российской электронной платежной системы, на который жертве необходимо было перечислить деньги», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали взяточника во время получения квитанции о подтверждении перечисления части неправомерной выгоды в размере 20 тысяч гривен. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Задержанному сообщено о подозрении. Продолжаются неотложные следственные действия.