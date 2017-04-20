Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали на взятке оперуполномоченного Кировоградского подразделения департамента киберполиции.
По данным пресс-центра СБУ, вымогатель требовал от местного IТ-специалиста 4 тысячи долларов за непривлечение к уголовной ответственности за якобы несанкционированное вмешательство в работу одного из местных интернет-провайдеров.
«Чтобы избежать разоблачения, «оборотень в погонах» создал электронный кошелек российской электронной платежной системы, на который жертве необходимо было перечислить деньги», - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали взяточника во время получения квитанции о подтверждении перечисления части неправомерной выгоды в размере 20 тысяч гривен. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Задержанному сообщено о подозрении. Продолжаются неотложные следственные действия.
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