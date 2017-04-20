Более 160 американских предприятий, в том числе такие крупные концерны, как Facebook, Google и Microsoft, официально выступили против указа президента США Дональда Трампа о тотальном запрете на въезд в страну граждан шести мусульманских государств.

Как сообщает Немецкая волна, этот указ причинит значительный ущерб американским предприятиям, предупредили руководители компаний, занятых преимущественно в технологической сфере, в совместном письме, которое было направлено в среду, 19 апреля, в апелляционный суд штата Виргиния.

В письме поясняется, что этот указ затруднит поиск талантливого персонала и подорвет конкурентоспособность американской экономики. Кроме того, распоряжение Трампа может вынудить международные концерны инвестировать в страны с более дружественной политикой в отношении иммигрантов. Авторы письма подчеркивают, что США являются страной иммигрантов, где те делают крупный вклад в экономическую, политическую и культурную жизнь.

В послании крупных американских корпораций речь идет о втором иммиграционном указе Дональда Трампа, который на три месяца запрещает въезд в США гражданам Ирана, Сирии, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Федеральный суд в штате Гавайи первоначально вынес частное определение против этого документа. В конце марта действие судебного решения было продлено на неопределенный срок.

Администрация США подала апелляцию. Суд уже отверг первый иммиграционный указ Трампа. Чтобы настоять на реализации второй, переработанной и менее жесткой версии указа, Дональд Трамп обещал при необходимости дойти до Верховного суда США. Письмо в апелляционный суд Виргинии против указа Трампа подписали также SpaceX, Tesla, Hewlett Packard, Amazon, Ebay и другие крупные компании.

Напомним, 6 марта президент США Дональд Трамп подписал новый указ, приостанавливающий на 90 дней въезд в США граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением - Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.