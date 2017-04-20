Киевский городской совет утвердил новую концепцию развития наружной рекламы, которой существенно ограничил размещение наружной рекламы в столице и запретил рекламу в историческом центре города.

Как сообщает ВВС Украина, за это решение проголосовали 85 депутатов. Его еще должен подписать мэр.

Новые правила предусматривают разделение Киева на пять зон – начиная от нулевой в центре, где наружная реклама практически запрещена.

«Нулевая зона – свободная от рекламы, размещение любых рекламных средств запрещается», – говорится в документе.

В нулевую зону вошли главные центральные улицы, площади и парки, а также ряд транспортных развязок столицы.

В частности, рекламы не будет в пределах охранной зоны заповедника Киево-Печерская лавра, возле Софии Киевской, на Андреевском спуске, улицах Владимирской, Богдана Хмельницкого, Грушевского, Верхнем и Нижнем валах, Большой Житомирской, Стрелецкой, Лысенко, Ярославом Валу, Софийской и Михайловской площадях.

Рекламы также не будет на улицах Банковой, Бассейной, Липской, Почтовой, Контрактовой и Европейской площадях и многих других.

В этот перечень также попали некоторые улицы, находящиеся далеко от центра города, в частности, бульвар Верховной Рады, Русановский бульвар и другие.

Исключениями из запрета будут реклама на фасаде площадью не более 3 квадратных метров, баннеры или панно на лесах или фасадах и афишные тумбы.

Рекламу будут демонтировать постепенно после окончания срока выданных разрешений на наружную рекламу.

Планируется, что через несколько лет в Киеве должно исчезнуть 75% наружной рекламы в центральной части города.