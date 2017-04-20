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Кандидат в президенты Франции от Республиканской партии Франсуа Фийон заявил, что Крымский полуостров исторически, культурологически и лингвистически является российским.

По его словам, в ситуации с аннексией Крыма Россией нужно уважать право его жителей на самоопределение, сообщает 112 Украина со ссылкой на  французскую газету Figaro.

«Не надо нарушать два фундаментальных и противоречивых принципа - уважение границ и международного права, а также право народа на самоопределение», - убежден Фийон.

Кроме того, он добавил, что, возможно, решение вопроса с Крымом можно найти, организовав конференцию по Крыму под эгидой Организации Объединенных Наций.

«Бесполезно говорить о том, что Россия должна покинуть Крым, этого никогда не произойдет», - подытожил Фийон.

Напомним, ранее Фийон заявил, что Украине не место в НАТО и ЕС.

 
ForUm

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