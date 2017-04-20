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Вопрос выборов на не подконтрольных Украине территориях Донбасса в настоящий момент не ко времени, и его нет в повестке дня Верховной Рады.

Об этом сказал на брифинге председатель Верховной Рады Андрей Парубий, отвечая на вопрос журналистов относительно того, что ЦИК обратилась в два комитета рассмотреть вопрос относительно возможности проведения выборов в ОРДЛО, сообщает Укринформ.

«Вопрос проведения выборов на неподконтрольных Украине территориях сегодня нет в повестке дня Верховной Рады Украины. Я четко стою на позиции, что без предпосылок безопасности не может идти речь о выборах», - сказал Парубий.

Он заметил, что пока на этих территориях находятся российские войска, мы не можем переходить к любым политическим вопросам. Первое, что должен быть выполнено, это всеобъемлющее прекращение огня. «И пока там есть российские военные, говорить о любом демократическом процессе, в частности выборах, считаю невозможным и неприемлемым», - сказал Парубий.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведение выборов в оккупированных районах Донбасса до вывода оттуда российских войск невозможно

 
ForUm

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