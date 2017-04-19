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В четверг, 20 апреля, в Карпатах, в Закарпатье, Прикарпатье, Винницкой и Одесской областях, днем ​​в большинстве южных и центральных областей ожидаются сложные погодные условия: мокрый снег и дождь, сообщает Укргидрометцентр.

В Карпатах, Одесской и Николаевской областях сильный мокрый снег, налипание мокрого снега; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, кроме северных областей, порывы 15-20 м/с.

Сохранится холодная погода: ночью заморозки 0-5 ° (на крайнем юге страны 1-6 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°); днем 4-9 ° тепла, в Крыму и Приазовье до 12 °, на Харьковщине, Одесской области и в большинстве центральных областей местами 1-3 ° тепла; на высокогорье Карпат ночью и днем ​​3-8 ° мороза.
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