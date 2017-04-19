Международный суд ООН установил, что имеет prima facie юрисдикции в деле по иску Украины против России.

Об этом объявил президент суда, судья Ронни Абрахам на слушаниях в Гааге, сообщает Укринформ.

В частности, суд установил, что на данном этапе он имеет prima facie юрисдикцию, чтобы рассматривать вопрос относительно временных мер в отношении обеих конвенций - Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в связи с ее агрессией. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

9 марта Международный суд ООН завершил слушания в рамках иска Украины к России о применении предупредительных мер против РФ в связи с запросом Киева.