Международный суд ООН обязал Украину и Россию полностью выполнять все положения достигнутых в Минске договоренностей.
Соответствующее решение огласил председатель суда Ронни Абрахам, передают Українські Новини.
Суд счел необходимым напомнить, что Совет безопасности ООН призвал Украину и Россию разработать комплекс мер по выполнению минских договоренностей.
«Стороны должны сделать все необходимое для выполнения этого пакета документов, чтобы урегулировать конфликт в восточных регионах Украины мирным путем», - огласил решение суда Абрахам.
Другие меры в отношении Украины или России для решения конфликта на Донбассе Международный суд ООН отказался вводить.
Напомним, Международный суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма.
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