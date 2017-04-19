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Международный суд ООН обязал Украину и Россию полностью выполнять все положения достигнутых в Минске договоренностей.

Соответствующее решение огласил председатель суда Ронни Абрахам, передают Українські Новини.

Суд счел необходимым напомнить, что Совет безопасности ООН призвал Украину и Россию разработать комплекс мер по выполнению минских договоренностей.

«Стороны должны сделать все необходимое для выполнения этого пакета документов, чтобы урегулировать конфликт в восточных регионах Украины мирным путем», - огласил решение суда Абрахам.

Другие меры в отношении Украины или России для решения конфликта на Донбассе Международный суд ООН отказался вводить.

Напомним, Международный суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма.
ForUm

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