В Харьковской области в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли 4 пассажира микроавтобуса - 2 женщины и 2 мужчин, еще двое пострадавших доставлены в местную больницу в тяжелом состоянии, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Отмечается, информация о происшествии поступила в дежурную часть Коломакского отделения полиции сегодня в 08:45.

Сотрудники полиции на месте происшествия установили, что на 402 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский, вблизи с. Анновка Коломакского района 44-летний водитель маршрутного такси «Мерседес», в котором находилось 13 пассажиров, двигался в направлении. Харьков. Водитель не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «МАН» под управлением 36-летнего харьковчанина.

Устанавливаются личности погибших и пострадавших в ДТП лиц и другие обстоятельства. На месте происшествия работают правоохранители. Следственным решается вопрос об открытии уголовного производства.