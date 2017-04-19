На территории России находятся 2,3 млн граждан Украины, из них более миллиона – беженцы с Донбасса.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает УНИАН.

«По данным ФМС России, структуры, которая занимается этими функциями, общее число граждан Украины, находящихся на территории России на 16 марта 2017 года, составляет 2 млн 300 тыс. 320 человек», - сказала Захарова.

По ее словам, из них более миллиона – беженцы с Донбасса.

Как отметила Захарова, на территории 14 субъектов РФ развернут 31 пункт временного размещения переселенцев, и им оказывается необходимая помощь.

По данным Федеральной миграционной службы РФ на 22 июля 2015 года, в России находились 2,642 млн граждан Украины, из них 1,038 млн человек покинули восточные области Украины из-за боевых действий. До аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе на территории РФ находилось не более 1,5 млн граждан Украины.

