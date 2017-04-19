Сотрудники Администрации Президента Украины будут иметь доступ к автоматическому реестру возмещения налога на добавленную стоимость без права корректировки, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

«За счет внедрения Электронного реестра автоматического возмещения НДС процесс возврата бюджетных средств плательщикам становится максимально прозрачным. Любой налогоплательщик имеет возможность отслеживать весь процесс от подачи заявки до получения средств. Указанный реестр в соответствии со статьей 200.7.3 Налогового кодекса Украины не имеет ограниченного доступа. Он является публичным, открытым и публикуется на сайте Министерства финансов Украины», – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается Государственная фискальная служба и Администрация Президента осуществляют информационное взаимодействие в соответствии с положением о ГФС и положением об АП, а также в соответствии с соглашением об информационном сотрудничестве между ГФС и АП от 23.11.2015.

«Итак, в соответствии с соглашением и протоколами к нему, уполномоченные лица Ситуационного центра Администрации Президента Украины будут иметь доступ к автоматизированным информационным и справочным системам ГФС без права корректировки. Это направлено на обеспечение прозрачной системы эффективного мониторинга и анализа функционирования системы электронного администрирования НДС», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в Украине 1 апреля запустили автоматический реестр возмещения налога на добавленную стоимость.