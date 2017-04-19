также в разделеЭкономика
Рева: Пенсионная реформа согласована с МВФ на 99% 12
МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году 52
НБУ получил второй пакет документов о продаже «Сбербанка» 36
В начале лета могут быть повышены тарифы на ж/д перевозки 33
Розенко: Накопительная система пенсий позволит передавать ее в наследство 31
«Ощадбанк» выиграл суд против «Сбербанка России» 144
НБУ опроверг обвинения в выводе средств через австрийские банки 50
Одесская таможня перечислила в бюджет рекордный платеж 30
НБУ перечислит в госбюджет 44,4 миллиарда прибыли 22
В Украине работает только одна из пяти ТЭС на антраците 66
МВФ требует от Украины срочного проведения пенсионной реформы 339
Домашняя паска в этом году – на треть дороже прошлогодней 61
Украина получила право беспошлинного экспорта кукурузы в Кению 32
В РФ решили создать электронную систему отслеживания товаров из Украины 22
Дефицит внешней торговли товарами сократился почти в два раза 53
Гройсман предлагает снизить ренту на добычу газа 33
Гройсман рассказал, когда оборонный бюджет можно будет удвоить 25
«Нафтогаз» купил газ в Европе на $30 дешевле, чем продает «Газпром» 111

Сотрудники Администрации Президента Украины будут иметь доступ к автоматическому реестру возмещения налога на добавленную стоимость без права корректировки, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

«За счет внедрения Электронного реестра автоматического возмещения НДС процесс возврата бюджетных средств плательщикам становится максимально прозрачным. Любой налогоплательщик имеет возможность отслеживать весь процесс от подачи заявки до получения средств. Указанный реестр в соответствии со статьей 200.7.3 Налогового кодекса Украины не имеет ограниченного доступа. Он является публичным, открытым и публикуется на сайте Министерства финансов Украины», – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается Государственная фискальная служба и Администрация Президента осуществляют информационное взаимодействие в соответствии с положением о ГФС и положением об АП, а также в соответствии с соглашением об информационном сотрудничестве между ГФС и АП от 23.11.2015.

«Итак, в соответствии с соглашением и протоколами к нему, уполномоченные лица Ситуационного центра Администрации Президента Украины будут иметь доступ к автоматизированным информационным и справочным системам ГФС без права корректировки. Это направлено на обеспечение прозрачной системы эффективного мониторинга и анализа функционирования системы электронного администрирования НДС», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в Украине 1 апреля запустили автоматический реестр возмещения налога на добавленную стоимость.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года