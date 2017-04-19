Заместитель гендиректора по вопросам эксплуатации ГП Международный аэропорт «Львов» Роман Зазуляк задержан за вымогательство и получение взятки.
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
«Праздники закончились. Для заместителя гендиректора по вопросам эксплуатации ГП Международный аэропорт «Львов» имени Даниила Галицкого Зазуляка – неожиданно грустно», - написал он в Facebook.
Сотрудники облпрокуратуры совместно с СБУ задержали его за вымогательство и получение взятки в 40 тыс. грн за содействие в подписании актов выполненных работ по ремонту здания аэропорта.
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