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Тела трех погибших моряков нашли в районе крушения сухогруза «Герои Арсенала» в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На борт спасательного судна подняты тела двух погибших, вблизи судна обнаружен еще один погибший», — сказал собеседник агентства.

В «крымском главке МЧС» подтвердили, что обнаружены двое погибших. В ведомстве отметили, что на них были спасательные жилеты.

На месте происшествия работают 139 спасателей, туда направлены водолазы и подводный аппарат «Фалькон». Поискам мешает плохая погода — высокие волны и сильный ветер.

Напомним, сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение в акватории Черного моря в районе Керченского пролива.

На борту судна находились 12 членов экипажа, среди которых 9 граждан Украины, 2 граждан Российской Федерации и 1 гражданин Грузии.

По информации спасателей, спасен моторист, гражданин Украины.

 

 
ForUm

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