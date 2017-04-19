Тела трех погибших моряков нашли в районе крушения сухогруза «Герои Арсенала» в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На борт спасательного судна подняты тела двух погибших, вблизи судна обнаружен еще один погибший», — сказал собеседник агентства.

В «крымском главке МЧС» подтвердили, что обнаружены двое погибших. В ведомстве отметили, что на них были спасательные жилеты.

На месте происшествия работают 139 спасателей, туда направлены водолазы и подводный аппарат «Фалькон». Поискам мешает плохая погода — высокие волны и сильный ветер.

Напомним, сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение в акватории Черного моря в районе Керченского пролива.

На борту судна находились 12 членов экипажа, среди которых 9 граждан Украины, 2 граждан Российской Федерации и 1 гражданин Грузии.

По информации спасателей, спасен моторист, гражданин Украины.