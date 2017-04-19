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Управление безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины призывает украинских водителей при резком ухудшении погоды по возможности воздержаться от поездок на собственном транспорте, особенно на дальние расстояния, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что по сообщению Укргидрометцентра, 19-22 апреля в связи с вторжением арктического воздуха ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5 °, на поверхности почвы 3-8°, температура днем ​​2-9° тепла. В южных, восточных и большинстве центральных областей дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра 15-22 м/с.

«Национальная полиция обращает внимание водителей на ухудшение погодных условий. Неуклонно придерживайтесь Правил дорожного движения не превышайте скорость, пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию ​​и правила парковки. С особой осторожностью двигайтесь по мостам и эстакадам, откажитесь от рискованного маневрирования. В условиях недостаточной видимости двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в Днипре из-за снегопада затруднено движение по дорогам города и остановлена работа аэропорта.

 

 
ForUm

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