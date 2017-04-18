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Накопительная система пенсий позволит украинским пенсионерам передавать свои пенсии в наследство детям.

Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил вице-премьер-министр Украины по социальным вопросам Павел Розенко.

«Накопительная система - это отдельный вид накоплений, которые не проедаются сразу, так как это сейчас в солидарной системе. Этот ресурс является долговременной инвестицией, в том числе и в разных механизмах фондового рынка... под жестким контролем государства. Эта система позволяет не сгорать пенсионным вкладам, а приумножать их, накапливать», - сказал Розенко, отметив, что это даст возможность получить высокую пенсию в будущем.

По его словам, главной особенностью накопительной системы является возможность передачи этого ресурса в наследство.

«На сегодняшний день такой возможности нет, и сейчас после смерти человека его родственники ничего не получают», - подчеркнул Розенко.

Напомним, глава миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден считает преждевременным введение накопительной пенсионной системы.

В связи с этим Розенко засомневался в профессиональных способностях ван Родена.
ForUm

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