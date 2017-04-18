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Вице-премьер-министр Павел Розенко засомневался в профессиональных способностях главы миссии Международного валютного фонда в Украине Рона ван Родена.

Об этом он написал в Facebook.

«После слов «эксперта», что «основная структура пенсионной системы не изменилась с советских времен», пропало всякое желание читать весь этот бред до конца», - отметил он.

«Ну а сентенции на тему введения второго уровня - вообще «no comment». Человек просто не понимает, что это такое и как оно все работает... Ужасный непрофессионализм», - добавил Розенко.

Напомним, ван Роден считает преждевременным введение в Украине накопительной пенсионной системы.

«Введение так называемой накопительной пенсионной системы (второй уровень) в дополнение к действующей системе, на чем некоторые настаивают, не будет иметь особого смысла без предварительного исправления недостатков действующей системы», - полагает представитель МВФ.

 
ForUm

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