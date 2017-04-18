В Червонограде Львовской области на Пасху в храме св. Иосафата решили сделать прихожанам подарок – открыть для осмотра композицию при входе, изображающая Страшный суд, сообщает Zaxid.net.

«Увиденное несколько удивило червоноградцев - там, где изображены ад и грешники, в одном огне горели герб СССР, немецкая свастика и человек, который очень похож на президента России Владимира Путина», – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что значительно больший ажиотаж картина вызвала в сети. «Были такие, которым понравилась идея, мол, а где еще быть Путину, как в аду. Другие же возмутились таким решением - храм должен успокаивать и вдохновлять, а не раздражать изображением одиозного российского президента», – пишет СМИ.

В свою очередь отец-настоятель храма Михаил Нискогуз сообщил журналистам, что это не Путин - а собирательный образ бюрократа и преступника.

«Кто-то видит, что это Путин, другие - что это бюрократ, который обокрал страну и не видит Воскресение даже в последние дни. А еще там есть герб СССР и немецкая свастика. Там горят те, которые были причиной слез, убийства, крови и смерти. Кто там, там есть по праву», - уверен священник, однако от развернутых комментариев отказался. Также настоятель храма не объяснил, кому принадлежала идея изобразить в сцене ада мужчину в костюме, так похожего на президента России.

Отец Михаил объяснил, что композиция Страшного суда на выходе из церкви - это не прихоть, а церковный канон, согласно которому при выходе из церкви изображают Судный день.