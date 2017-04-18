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В марте текущего года в госбюджет поступило около 2 млрд 240 млн грн таможенных платежей, обеспеченных Одесской таможней, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

«Этот показатель является рекордным. За всю историю Одесской таможни времен независимости ни разу сумма ежемесячных поступлений не достигала даже 2 млрд грн. Рекордными являются также средние ежесуточные перечисления. Они вдвое больше, чем в марте прошлого года и составляют 102 млн грн», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего в течение первого квартала Одесской таможней взыскано более 4 млрд 803 млн грн. таможенных платежей. «Это на 1 млрд 760 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года и фактически превышает объемы перечислений, которые при положительной тенденции таможня обеспечивает за месяц работы», – подчеркнули в ГФС.

В декабре 2016 года, по данным ведомства, в госбюджет от Одесской таможни поступило таможенных платежей в сумме более 1 млрд 790 млн грн таможенных платежей, из которых 410 млн грн - сверх плана.
ForUm

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