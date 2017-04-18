На востоке Турции в провинции Тунджели потерпел крушение полицейский вертолет. Об этом сообщает УНИАН, сообщает CNN Turk.

На борту вертолета находились 12 человек, в том числе сотрудники Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) и военные из Диярбакыра.

По данным телеканала NTV, на борту находились 14 человек, из них 8 полицейских и два судьи. Сообщается, что вертолет исчез с радаров, связь с ним утеряна.