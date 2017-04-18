Среди более чем 300 производств, которые сейчас расследуются детективами Национального антикоррупционного бюро, 49 касаются коррупции на государственных предприятиях. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В поле зрения детективов находятся 35 госпредприятий, 15 из которых по размеру активов входят в ТОП-100 государственных компаний по версии Министерства экономического развития и торговли.

По предварительным оценкам, суммарные убытки, причиненные этим предприятиям через уголовные коррупционные правонарушения, превышают 20 миллиардов гривен. Наиболее «коррумпированными» являются компании, относящиеся к топливно-энергетическому, аграрно-промышленному, горно-металлургическому комплексам, химической промышленности, транспортной отрасли.

По состоянию на начало апреля 2017 года о подозрении в нанесении ущерба государственным предприятиям, сообщено 78 человек. В большинстве преступных схем задействованы руководители среднего и высшего звена.

Кроме того, детективы НАБУ и прокуроры САП направили в суд 24 дела, касающиеся деятельности государственных компаний. Совокупный размер предмета преступления в этих делах превышает 1,5 миллиарда гривен. Обвинительные акты составлены в отношении 41 лица.

В Бюро отмечают, что в 2016 году на счета государственных компаний возвращено 116 млн гривен.