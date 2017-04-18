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Министерство юстиции Украины снова объявило проведение конкурса на замещение вакантной должности директора департамента по вопросам люстрации. Об этом сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что в соответствии с приказом министерства от 17 марта, конкурсный отбор пройдет с 19 по 21 апреля. I этап конкурсного отбора (тестирование) состоится 19 апреля в 10:00, по адресу: г. Киев, ул. Сечевых стрельцов, 73. II этап конкурсного отбора (решение ситуационных задач) - 20 апреля в 10:00 по адресу: г. Киев, пер. Рыльский, 10. III этап конкурсного отбора (собеседование) - 21 апреля в 10:00 по адресу: г. Киев, пер. Рыльский, 10.

Список из 6 кандидатов, подавших документы для участия в конкурсе, обнародован на сайте ведомства.

Министерство юстиции отмечает, что одной из приоритетных задач Минюста является максимально прозрачное и публичное проведение конкурса. «Мы призываем всех журналистов и представителей общественности, интересующихся данной темой, принять участие в конкурсном отборе в качестве наблюдателей. Для нас важно, чтобы журналисты и общественность с одной стороны помогли Минюсту провести всесторонний анализ претендентов, а с другой – пришли на конкурс для того, чтобы обеспечить его максимальную прозрачность и публичность. Министерство юстиции заинтересовано в том, чтобы в ходе отбора был выбран наиболее компетентный, сильный и самодостаточный специалист, который смог бы возглавить это непростое направление», – говорится в сообщении.

Напомним, 21 ноября 2016 года директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Татьяна Козаченко уволилась с этой должности.

6 декабря 2016 года Минюст объявил конкурс на замещение этой должности. Однако в ходе него ни один из кандидатов не был признан победителем.

После этого Минюст объявил проведение повторного конкурса, в ходе которого комиссия не определила победителя.

17 марта Минюст назначил исполняющим обязанности директора департамента по вопросам люстрации Анастасию Задорожнюю.
ForUm

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