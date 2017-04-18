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Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины начала уголовное производство по факту гибели военнослужащего в Василькове (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, тело военнослужащего с огнестрельным ранением головы и туловища было найдено 17 апреля около 17:00.

«На место происшествия обнаружены и изъяты пистолет Макарова, 2 магазина к ПМ, 14 патронов, 2 пули и гильзы, квитанции из ломбарда и предсмертная записка», - говорится в сообщении.

Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Военнослужащий занимал должность старшего техника группы регламента и ремонта электронной автоматики технически эксплуатационной части авиационной техники полка.

Военная прокуратура Киевского гарнизона проводит первоочередные следственные действия, после этого досудебное расследование в соответствии с ст.216, ст. 218 УПК Украины будет передано в следственные органы Нацполиции Украины, а процессуальное руководство будет осуществляться военной прокуратурой.
ForUm

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