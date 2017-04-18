Национальный банк Украины перечислит 44,4 миллиарда в государственный бюджет Украины в течение 2017 года, сообщает пресс-служба НБУ.

По данным регулятора, эту сумма определена согласно результатам консолидированной финансовой отчетности центрального банка за 2016 год, которую на прошлой неделе подписали председатель Нацбанка Валерия Гонтарева и партнер по аудиту компании «Делойт» в Украине Наталья Самойлова и которую утвердил Совет Национального банка.

Отмечается, что чистые доходы Нацбанка в 2016 году составили 74,4 млрд грн. Основным источником доходов регулятора стали проценты по ценным бумагам Украины. В частности, по облигациям внутреннего и внешнего государственного займа, которые находились в собственности Национального банка в результате покупки на вторичном рынке и получения в качестве залога по кредитам. Вторым по важности источником процентных доходов были проценты за полученные банками кредиты в НБУ на поддержание ликвидности и стабилизационные кредиты (их предоставление НБУ не практикует с 2015 года). В то же время Национальный банк нес расходы на уплату процентов по депозитным сертификатам НБУ. В результате, чистый процентный доход НБУ после вычета резервов составил 47,6 млрд грн.

По данным НБУ, расходы Нацбанка (без учета процентных и комиссионных расходов) составили 6,0 млрд грн. Эти средства были использованы на: отчисления на обеспечение под возможные обязательства, содержание персонала, изготовление банкнот и монет, а также административно-хозяйственные расходы.

Финансовый результат Национального банка в прошлом году составил 68,5 млрд грн.

По данным регулятора, прибыль до распределения составила 59,5 млрд грн. Из этой суммы часть прибыли объемом 15,1 млрд грн будет направлена ​​на увеличение общих резервов Национального банка. Другая часть объемом 44,4 млрд грн будет перечислена в государственный бюджет Украины.

Отмечается, что как и в прошлом году, прибыль до распределения в государственный бюджет будет перечислена несколькими траншами в течение года таким образом, чтобы сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и на достижение инфляционных целей Национального банка (8% +/- 2 п.п. на конец 2017 года и 6% +/- 2 п.п. на конец 2018 года).

В НБУ подчеркнули, что сейчас график перечисления прибыли в государственный бюджет согласуется Национальным банком и Министерством финансов.

Напомним, ранее глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что Нацбанк прогнозирует в 2017 году получить 31,8 млрд грн прибыли, из которых 31,2 миллиарда гривен будут перечислены в бюджет.