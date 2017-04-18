Национальный банк Украины перечислит 44,4 миллиарда в государственный бюджет Украины в течение 2017 года, сообщает пресс-служба НБУ.
По данным регулятора, эту сумма определена согласно результатам консолидированной финансовой отчетности центрального банка за 2016 год, которую на прошлой неделе подписали председатель Нацбанка Валерия Гонтарева и партнер по аудиту компании «Делойт» в Украине Наталья Самойлова и которую утвердил Совет Национального банка.
Отмечается, что чистые доходы Нацбанка в 2016 году составили 74,4 млрд грн. Основным источником доходов регулятора стали проценты по ценным бумагам Украины. В частности, по облигациям внутреннего и внешнего государственного займа, которые находились в собственности Национального банка в результате покупки на вторичном рынке и получения в качестве залога по кредитам. Вторым по важности источником процентных доходов были проценты за полученные банками кредиты в НБУ на поддержание ликвидности и стабилизационные кредиты (их предоставление НБУ не практикует с 2015 года). В то же время Национальный банк нес расходы на уплату процентов по депозитным сертификатам НБУ. В результате, чистый процентный доход НБУ после вычета резервов составил 47,6 млрд грн.
По данным НБУ, расходы Нацбанка (без учета процентных и комиссионных расходов) составили 6,0 млрд грн. Эти средства были использованы на: отчисления на обеспечение под возможные обязательства, содержание персонала, изготовление банкнот и монет, а также административно-хозяйственные расходы.
Финансовый результат Национального банка в прошлом году составил 68,5 млрд грн.
По данным регулятора, прибыль до распределения составила 59,5 млрд грн. Из этой суммы часть прибыли объемом 15,1 млрд грн будет направлена на увеличение общих резервов Национального банка. Другая часть объемом 44,4 млрд грн будет перечислена в государственный бюджет Украины.
Отмечается, что как и в прошлом году, прибыль до распределения в государственный бюджет будет перечислена несколькими траншами в течение года таким образом, чтобы сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и на достижение инфляционных целей Национального банка (8% +/- 2 п.п. на конец 2017 года и 6% +/- 2 п.п. на конец 2018 года).
В НБУ подчеркнули, что сейчас график перечисления прибыли в государственный бюджет согласуется Национальным банком и Министерством финансов.
Напомним, ранее глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что Нацбанк прогнозирует в 2017 году получить 31,8 млрд грн прибыли, из которых 31,2 миллиарда гривен будут перечислены в бюджет.
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