По данным отчета Всемирного фонда дикой природы (WWF), браконьерство, незаконная вырубка лесов и рыболовство угрожают выживанию некоторых из наиболее знаковых видов животных и растений. Об этом сообщает ВВС Украина.

На территории почти половины из 200 объектов, признанных мировым наследием ЮНЕСКО, процветает браконьерство, сообщают в организации.

Среди животных, выживанию которых преступления против дикой природы угрожают больше всего, – яванские носороги и дикие тигры.

От Болшого Барьерного рифа до Галапагосских островов и на многих других территориях по всему миру ЮНЕСКО определила около 200 объектов мирового наследия, которые, по мнению организации, имеют международное значение и должны охраняться лучше.

Всемирный фонд дикой природы исследовал виды животных и растений, охраняемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Авторы исследования обнаружили, что на территории 45% объектов мирового наследия животные и растения становятся объектами браконьерства.

На многих из исследованных территорий живут животные, которые находятся под угрозой вымирания. Например, Национальный парк Уджунг Кулон в Индонезии является последним домом для яванских носорогов.

В Дельте Окаванго в Ботсване живет почти треть из всех оставшихся в мире африканских носорогов.

В период с 1970 по 2012 годы численность видов дикой природы сократилась в среднем почти на 60%.

По данным отчета, в дикой природе наблюдается не просто периодическое незаконное рыболовство или вырубка леса, а преступность.

Нелегальная торговля видами оценивается в 19 млрд долларов в год, а нелицензированная торговля древесиной стала причиной для уничтожения 90% лесов в крупнейших странах в тропиках.