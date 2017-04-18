также в разделеПолитика
Розенко обвинил главу миссии МВФ в Украине в непрофессионализме 33
Артеменко заявил, что лоббиста в США могла нанять его команда 30
СМИ: Артеменко нанял американского лоббиста за $30 тысяч в месяц 56
Лидеры «нормандской четверки» обсудили Донбасс 174
Порошенко учредил пожизненные стипендии для пожарных ЧАЭС 42
«Главное — не проскочить границу»: Лавров усомнился в адекватности Турчинова 705
Порошенко утвердил новую структуру СНБО 71
«Батькивщина» зарегистрировала проект постановления о признании деятельности Кабмина Гройсмана неудовлетворительной 102
В Кремле заговорили о скорой встрече лидеров «нормандской четверки» 91
Савченко возглавила партию 281
Нардепы разошлись до 16 мая 23
Суд продлил арест Ефремову до 12 июня 45
Порошенко одобрил изменения в закон о свободе передвижения 136
Турчинов считает свое прозвище лучшим, чем у Путина 287
Парубий: В условиях войны импичмент Президента не актуален 55
В Госдепе не знают, говорил ли Тиллерсон с Путиным об Украине 29
Турчинов рассказал, как три года назад выбил «козырь» из рук России 401
Столтенберг: Ни один член НАТО не повторит судьбу Украины 182

Народного депутата от «Народного фронта» Игоря Котвицкого бесплатно охраняют сотрудники Национальной полиции, а народного депутата от БПП Александра Грановского - СБУ.

Об этом говорится в расследовании программы «Наші гроші з Денисом Бігусом».

В материале отмечается, что по итогам 2016 года Котвицкий задекларировал более 470 млн грн сбережений. Депутат объясняет предоставления ему бесплатной охраны полицией покушением на него.

В декабре 2016 года харьковский «Народный фронт» сообщал, что дом под Харьковом, которым пользуется Котвицкий, обстреляли из гранатомета.

Также в сюжете отмечается, что ранее из ответа главы СБУ Василия Грицака на запрос народного депутата Сергея Лещенко стало известно, что Грановский с июля 2015 года пользуется бесплатной охраной от СБУ.

По итогам 2016 года Грановский задекларировал почти 1 млн сбережений.

Он пояснил, что пользуется охраной как свидетель в уголовном производстве, однако отказался уточнить какие-либо детали этого производства. Также Грановский заявляет, что не влиял на решение СБУ относительно предоставления ему охраны. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года