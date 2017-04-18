Народного депутата от «Народного фронта» Игоря Котвицкого бесплатно охраняют сотрудники Национальной полиции, а народного депутата от БПП Александра Грановского - СБУ.

Об этом говорится в расследовании программы «Наші гроші з Денисом Бігусом».

В материале отмечается, что по итогам 2016 года Котвицкий задекларировал более 470 млн грн сбережений. Депутат объясняет предоставления ему бесплатной охраны полицией покушением на него.

В декабре 2016 года харьковский «Народный фронт» сообщал, что дом под Харьковом, которым пользуется Котвицкий, обстреляли из гранатомета.

Также в сюжете отмечается, что ранее из ответа главы СБУ Василия Грицака на запрос народного депутата Сергея Лещенко стало известно, что Грановский с июля 2015 года пользуется бесплатной охраной от СБУ.

По итогам 2016 года Грановский задекларировал почти 1 млн сбережений.

Он пояснил, что пользуется охраной как свидетель в уголовном производстве, однако отказался уточнить какие-либо детали этого производства. Также Грановский заявляет, что не влиял на решение СБУ относительно предоставления ему охраны.