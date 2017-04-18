На 240 км автодороги Киев-Ковель возле села Каменка в Олевском районе произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ и «Сузуки», в результате погибли водители обоих транспортных средств и трое их пассажиров.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области, ДТП произошло в понедельник, 17 апреля.

Еще двух пассажиров иномарки госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

Предварительно установлено, что 52-летний водитель ВАЗ 21099, двигаясь в направлении Ковеля, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Сузуки» под управлением 20-летнего жителя Волыни.

В результате ДТП на месте погибли водители обоих автомобилей, а также 53-летняя пассажирка ВАЗа и пассажиры «Сузуки» - супруги-киевляне, 1988 и 1980-го г.р. С тяжелыми травмами в больницу госпитализированы еще двое пассажиров «Сузуки» - 18-летний юноша и 37-летняя женщина, оба жители Волынской области.

Соответствующая информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. В рамках начатого уголовного производства следователи выясняют все обстоятельства и причины, которые привели к ДТП.