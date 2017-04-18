Управляющий директор Klitschko Management Group Бернд Бенте заявил, что Владимир Кличко, которому предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа, не думает о завершении карьеры, сообщает Братство Кличко со ссылкой на Sky Sports.

По словам Бенте, Владимир не обсуждает выход на спортивную пенсию, а сам менеджер считает, что Кличко может драться так долго, как и легендарный Бернард Хопкинс, который ушел из ринга в 51-летнем возрасте.

«Когда вам 41, вы не можете думать, что будете боксировать еще 10 лет, но Владимир всегда говорил, что Хопкинс - один из его кумиров, а вы знаете, как долго Бернард выходил на ринг, - отмечает Бенте. – Я не знаю, будет ли Владимир драться в 50 лет, но одно могу сказать наверняка: бой с Джошуа он не рассматривает в качестве последнего в своей карьере».

Как отметил Бенте, Кличко – в отличной форме и не думает о завершении профессиональной карьеры. «В последние пять-шесть лет Владимир никогда не обсуждал свой выход на спортивную пенсию. Предстоящий бой станет большой битвой, а дальше он примет решение. Сейчас же я могу сказать, что он в фантастической форме, на высочайшем уровне готовности как в физическом, так и психологическом плане. Он с большим нетерпением ждет этого боя».

Напомним, бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.