В понедельник, 17 апреля, между селами Мишин и Стопчатов Косовского района водитель легковушки допустил столкновение с маршрутным автобусом «Эталон», в результате чего погибли 4 человека.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь полиции Ивано-Франковской области Мирослава Белдик.

«Автобус двигался в направлении Коломыи по маршруту «Косов-Тюдив», а легковушка – во встречном направлении. В результате столкновения 4 пассажира автомобиля «Рено» возрастом 21-25 лет погибли, за жизнь еще одного борются врачи», - написала она.

Все пассажиры легковушки – жители Коломыи и района. Также травмирован водитель автобуса и несколько пассажиров. С переломами конечностей и ушибами пострадавших доставили в Коломыйскую районную больницу.

Проводится следствие.