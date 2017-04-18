также в разделеПроисшествия
ДТП на трассе Киев-Ковель: пятеро погибших 42
В Васильковском гарнизоне погиб военнослужащий 46
В Балаклее из-за возгорания снаряда погиб 4-летний мальчик 49
Под Киевом ранили бойца Нацгвардии и зарезали его собаку 52
АТО: Количество обстрелов растет, ранен один военный 99
Обстрел Авдеевки: повреждены 8 домов 113
Сильный ветер принес на Закарпатье венгерского парашютиста 81
Во Львове столкнулись поезда, 8 вагонов сошли с рельсов 83
К машине киевского бизнесмена прикрепили гранату 84
На Пасху в зоне АТО ранены двое военных 72
В Одессе у мужчины украли сумку с миллионом 135
Избитый в Житомире раввин умер в Израиле 122
ЧП на Киевщине: Подростки пытали и изнасиловали мальчика 189
В ДТП в России пострадали трое украинцев 41
За сутки в зоне АТО ранены 4 военных 87
Полиция прокомментировала инцидент с обстрелом журналистов 73
В дом ривненского предпринимателя бросили гранату 40
На Луганщине взрывом повреждены железнодорожные пути 55

В понедельник, 17 апреля, между селами Мишин и Стопчатов Косовского района водитель легковушки допустил столкновение с маршрутным автобусом «Эталон», в результате чего погибли 4 человека.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь полиции Ивано-Франковской области Мирослава Белдик.

«Автобус двигался в направлении Коломыи по маршруту «Косов-Тюдив», а легковушка –  во встречном направлении. В результате столкновения 4 пассажира автомобиля «Рено» возрастом 21-25 лет погибли, за жизнь еще одного борются врачи»,  - написала она.

Все пассажиры легковушки – жители Коломыи и района. Также травмирован водитель автобуса и несколько пассажиров. С переломами конечностей и ушибами пострадавших доставили в Коломыйскую районную больницу.

Проводится следствие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года