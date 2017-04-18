В Балаклее 17 апреля 4-летний мальчик погиб из-за возгорания снаряда во время демонтажа во дворе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Харьковской области.

Отец с сыном во дворе частного домовладения демонтировали снаряд, однако во время демонтажа загорелся газовый генератор.

«Во время демонтажа произошло возгорание топливного элемента газового генератора. Пламя охватило автомобиль, в котором находилась ребенок. Мальчик получил термические ожоги различной степени тяжести, от которых погиб на месте», - говорится в сообщении.

По данному факту открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Следственные действия продолжаются.