также в разделеПроисшествия
ДТП на трассе Киев-Ковель: пятеро погибших 41
Жуткое ДТП на Прикарпатье: четверо погибших 36
В Васильковском гарнизоне погиб военнослужащий 46
Под Киевом ранили бойца Нацгвардии и зарезали его собаку 52
АТО: Количество обстрелов растет, ранен один военный 99
Обстрел Авдеевки: повреждены 8 домов 113
Сильный ветер принес на Закарпатье венгерского парашютиста 81
Во Львове столкнулись поезда, 8 вагонов сошли с рельсов 83
К машине киевского бизнесмена прикрепили гранату 84
На Пасху в зоне АТО ранены двое военных 72
В Одессе у мужчины украли сумку с миллионом 135
Избитый в Житомире раввин умер в Израиле 122
ЧП на Киевщине: Подростки пытали и изнасиловали мальчика 189
В ДТП в России пострадали трое украинцев 41
За сутки в зоне АТО ранены 4 военных 87
Полиция прокомментировала инцидент с обстрелом журналистов 73
В дом ривненского предпринимателя бросили гранату 40
На Луганщине взрывом повреждены железнодорожные пути 55

В Балаклее 17 апреля 4-летний мальчик погиб из-за возгорания снаряда во время демонтажа во дворе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Харьковской области. 

Отец с сыном во дворе частного домовладения демонтировали снаряд, однако во время демонтажа загорелся газовый генератор.

«Во время демонтажа произошло возгорание топливного элемента газового генератора. Пламя охватило автомобиль, в котором находилась ребенок. Мальчик получил термические ожоги различной степени тяжести, от которых погиб на месте», - говорится в сообщении.

По данному факту открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Следственные действия продолжаются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

49
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года