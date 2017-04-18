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Генеральный прокурор Юрий Луценко назначил Богдана Подубинского прокурором Ривненской области. 

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, представление состоялось сегодня в Ривном.

На этом посту Подубинский заменит Олега Соболя, который приказом переведен в Черновицкую область.

Представляя нового руководителя областной прокуратуры, Луценко отметил, что произошла «техническая замена», так Черновицкая область сейчас нуждается в серьезной борьбе с местной мафией.

«Ситуация там критическая. Черновицкой области необходим порядок. В первую очередь, это связано с контрабандой и вывозом леса. Собственно, контрабанда существует во многих областях, но такой открытой я не видел даже в Одесской области или на Харьковщине. Поэтому я принял решение отправить Соболя именно в Черновцы. Думаю, что все подтвердят, что за это время к нему не было замечаний с точки зрения порядочности. Уверен, что он справится с вызовами, которые ему поставит черновицкая контрабанда», - отметил Луценко.

«Новый руководитель Ривненской областной прокуратуры волевой, я знаю, как он работает. На Ривненщине сейчас урегулирована ситуация с добычей янтаря. Новый руководитель будет работать и дальше в этом направлении», - подчеркнул генпрокурор.
ForUm

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