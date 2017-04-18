В следственном комитете РФ заявили о получении «дополнительных сведений о похищении граждан Российской Федерации украинскими силовыми структурами в период с 2014 по 2015 гг. с целью последующего необоснованного привлечения российских граждан к уголовной ответственности».

Об этом сообщается на сайте СК РФ.

«Так, в декабре 2014 года на блокпосту, расположенном вблизи поселка Красный Партизан Донецкой области сотрудники украинских спецслужб совершили похищение 36-летнего гражданина Российской Федерации, который не принимал никакого участия в конфликте на юго-востоке Украины, а приехал на территорию области в качестве волонтера для оказания помощи в восстановлении производства в «Донецкой народной республике», - говорится в сообщении.

По данным российского следствия, после «похищения россиянина незаконно удерживали в различных помещениях, расположенных на территории г. Новоградовка, г. Волноваха и г. Мариуполь, в том числе в грузовом контейнере».

Затем он был доставлен в один из отделов УСБУ в Донецкой области, где задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а также организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации), и впоследствии незаконно осужден. Лишь через 2 года потерпевшего освободили.

Кроме того, в апреле 2015 года вооруженными лицами вблизи поселка Еленовка Донецкой области Украины были похищены волонтеры российского фонда помощи беженцам, соотечественникам и русскоязычному населению «Своих не бросаем», среди которых в том числе находились российские граждане, которые везли из Луганска в Донецкую область Украины гуманитарный груз (вещи, продукты питания и т.д.). После этого похищенных российских граждан «незаконно и против их воли насильно удерживали в подвальном помещении одного из отделов УСБУ в Донецкой области, а затем по надуманному основанию они были задержаны по подозрению в совершении преступления, аналогичного вышеуказанному, и впоследствии обменяны на украинских военнослужащих, задержанных представителями самопровозглашенных «Донецкой» и «Луганской народных республик».

По указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение человека). В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений.