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Ситуация в районе проведения АТО обостряется – за минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 32 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба.

«За минувшие сутки один украинский воин получил ранения», - говорится в сводке.

Эпицентром огневых противостояний продолжает оставаться приморское направление. Огнем минометов калибра 120-мм и вооружения БМП враг накрывал позиции в  Новогригорьевке; позиции в Чермалыке противник обстреливал из 82-миллиметровых минометов, а в районе Марьинки применил крупнокалиберные пулеметы. По морским пехотинцам под Водяным враг бил из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреливали ВСУ вблизи Широкино, Талаковки и Павлополя. В районе Талаковки и Водяного активизировались вражеские снайперы.

На донецком направлении из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и пулеметов крупного калибра противник бил по позициям у Авдеевки, из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам в районе шахты «Бутовка», из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия противник вел огонь по защитникам Каменки.

На луганском направлении по позициям вблизи Катериновки НВФ применили минометы калибра 82-мм и автоматические гранатометы, из противотанковых гранатометов противник вел огонь по опорным пунктам в районе Новоалександровки.

 
ForUm

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