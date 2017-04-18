В Ирпене задержан злоумышленник, ранивший бойца Нацгвардии, сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.
Установлено, что 25-летний боец Нацгвардии, поздно вечером выгуливая у дома свою собаку, сделал замечание компании молодых людей, которые громко отдыхали. Один из молодчиков сначала ранил ножом пса, который встал на защиту своего хозяина, а затем нанес ножевое ранение в живот мужчине.
При проведении неотложных оперативных мероприятий сотрудники Ирпенского отдела полиции установили и задержали лиц, причастных к совершению преступления. Ими оказались молодые местные жители. Установлено, что ножевое ранение нанес один из парней, двое других – опрошены сотрудниками полиции в качестве свидетелей.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.
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