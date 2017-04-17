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Вице-президент США Майк Пенс заявил, что эра стратегического терпения США в отношении ракетно-ядерной проблемы КНДР закончилась. Об этом он сказал 17 апреля во время посещения Демилитаризованной зоны (ДМЗ), которая является фактической границей между Южной Кореей и КНДР, сообщает Reuters.

Пенс заявил, что США решительно настроены на обеспечение безопасности на Корейском полуострове «мирными средствами, путем переговоров», передает УНИАН.

«Тем не менее рассматриваются все варианты действий для достижения цели и обеспечения стабильности народа этой страны (Южной Кореи, — ред.)», — сказал вице-президент США.

Кроме того, как подтвердил Пенс, США рассчитывают, что Китай станет «делать больше» с целью преодоления кризиса на Корейском полуострове.

Напомним, президент США Дональд Трамп за последние недели сделал несколько заявлений, в которых обещал «разобраться» с КНДР.

Также в течение прошедшей неделе несколько северокорейских чиновников сделали заявления, суть которых сводилась к тому, что КНДР готова нанести удар по американским силам в Южной Корее, если они будут проводить масштабные маневры у границ КНДР.
ForUm

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