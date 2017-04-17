Пограничники отдела «Горонглаб» Мукачевского отряда задержали мужчину, который незаконно пересек границу из Венгрии в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Во время патрулирования пограничный наряд увидел парашютиста, который приземлился недалеко от границы. Мужчину, который оказался гражданином Венгрии, задержали. Иностранец объяснил, что не собирался незаконно пересекать границу. Он давно занимается парашютным спортом и не смог справиться с сильным порывом ветра.
После осуществления фильтрационных мероприятий парашютиста передали представителям пограничной полиции Венгрии.
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