Во Львове в результате столкновения товарного поезда, электровоза и маневрового поезда сошли с рельс 8 вагонов товарного поезда и одна колесная пара электровоза.
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.
По данным департамента, авария произошла сегодня в 04:40 во втором парке железнодорожной станции «Львов».
В результате аварии пострадавших нет, задержки в движении поездов не было.
По предварительным данным, причиной аварии стал проезд поезда на запрещающий сигнал светофора.
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