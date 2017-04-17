В Хмельницкой области полиция обезвредила гранату, прикрепленную к авто киевского предпринимателя.

По данным отдела коммуникации облглавка, в Староконстантиновский отдел полиции обратился 47-летний житель Киева, который сообщил о подозрительном предмете, привязанном к выхлопной трубе его автомобиля «Фольксваген Туарег».

Мужчина, который занимается предпринимательством в Киеве, приехал на Пасху к сестре в Староконстантинов и, припарковавшись, обратил внимание на подозрительный предмет, приклеенный к днищу его автомобиля. Обнаруженная вещь была прикреплена с помощью веревки, скотча и строительных пластиковых хомутиков и внешне очень напоминала боеприпас.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. Взрывотехники обследовали транспортное средство и изъяли металлический предмет, похожий на ручную боевую гранату РГД-5. Изъятое направлено на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины в Хмельницкой области.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 5 ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.