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За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 22 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

По данным штаба, двое украинских военнослужащих получили ранения.

На приморском направлении огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал морских пехотинцев вблизи Павлополя. По позициям в районе Гнутово враг бил из минометов калибра 120-мм и автоматических гранатометов, а по опорным пунктам у Водяного применял 82-миллиметровые минометы и противотанковые гранатометы, по защитникам Широкино и Лебединского вел огонь из стрелкового оружия.

На донецком направлении позиции сил АТО в районе Авдеевки противник обстреливал из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам у  населенного пункта Зайцево враг вел огонь из вооружения БМП и гранатометов. По защитникам шахты «Бутовка» противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Мироновского – из автоматических гранатометов.

На луганском направлении по позициям у Катериновки противник применил минометы калибра 120-мм и автоматические гранатометы. Опорные пункты в районе Новоалександровки враг обстреливал из стрелкового оружия.
ForUm

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