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14 апреля. Картина дня 55

Второй день после Христова Воскресения традиционно называется Поливальным понедельником. В 2017 году он приходится на 17 апреля.

В основном праздник связывали с очищением внутреннего духовного мира.

По традиции, в Поливальный понедельник обливают водой девушек. Считается, что это придает им еще больше красоты, здоровья и защищает от болезней. Также существует обряд поливать домашних животных.

Со времен казачества сохранился обычай в этот день обливать водой девушек, которые хотят выйти замуж.  

Также в пасхальный понедельник люди ходили в гости друг к другу, христосовались и обменивались писанками. Крестники ходили в гости к крестным родителям, а внуки – к бабушкам, неся им гостинцы — пироги и крашанки. 

Дети - «христосувальники», или «волочебники», собравшись в ватаги, «несли калач» к родственникам и соседям. Принимая «волочене», то есть завязанные в узелке калачи и крашанки, крестные родители и другие родственники благодарили и просили передать поклон родителям. При этом в свою очередь, клали детям в узелок печенье, кольца колбаски, крашанки и другие освященные накануне в церкви продукты.
ForUm

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