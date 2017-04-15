Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня в 14:22.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви из Иерусалима, об этом сказал глава официальной делегации по доставке благодатного огня в Украину митрополит Антоний (Паканич).

«Благодатный огонь сошел в 14:22. Это именно тот огонь, который мы привезем сегодня в Украину, и каждый верующий человек сможет взять его в своем храме, чтобы скрепить и подтвердить свою веру», - отметил владыка Антоний.

Во время схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня тысячи верующих на разных языках приветствовали друг друга: «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!».

Благодатный огонь сегодня вечером будет доставлен в Киев официальной делегацией Украинской православной церкви. Представители епархий получат Благодатный огонь в зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь».

Встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоится около 23:00. Предстоятель Украинской православной церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий раздаст Благодатный огонь тысячам верующих, которые придут на ночное Пасхальное богослужение.

Из столицы Благодатный Огонь доставят во все епархии Украинской православной церкви, чтобы все смогли ощутить ту радость, которая состоялась на Святой Земле.

Ранее СМИ поспешили с информацией о схождении Благодатного огня и некоторые сделали фальстарт с запуском новости, неправильно указав время, которое центр информации УПЦ не заявлял.

На самом деле огонь сошел в 14:22 по Киеву.