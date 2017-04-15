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Для обеспечения надлежащих пассажирских перевозок жителей и гостей Киева во время празднования Пасхи работа маршрутов общественного транспорта, как обычного режима движения так и режима маршрутного такси, которые проходят возле станций метрополитена, будет продлена на 1 час 15 апреля и начата 16 апреля на 1 час раньше.  

Как сообщает пресс-служба Киевпасстранса, перевозки на этих маршрутах организованы в соответствии с графиком прохождения первых поездов метрополитена.

Маршруты общественного транспорта, которые проходят возле станций метрополитена, обычного режима движения:

- троллейбусных – №№3, 5, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 37, 38, 40, 41, 45, 50;

- трамвайных –№№3, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 29, 33;

- автобусных обычного режима движения - №№1т, 18, 20, 21, 33, 37 (с заездом на с/к «Чайка» в направлении станции метро «Святошин»), 45, 53, 62, 95, 99, 114, 115;

* Автобусных в режиме маршрутного такси - №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 457, 530, 537, 548, 550.

В ночь с 15 на 16 апреля 2017 продлена работа:

- станций линии скоростного трамвая на жилом массиве Троещина до 02:30 16 апреля и начата работа станций с 4:00.

- станций линии скоростного трамвая на жилом массиве Борщаговка до 02:15 16 апреля и начата работа станций с 4:00.

Предусмотрена работа фуникулера в ночь с 15 апреля 2017 до 01:00 16 апреля и начать с 05:00 16 апреля.

Кроме того, временно 15 и 16 апреля  остановка троллейбусов маршрутов №№ 5, 8, 9, 17, 93Н и автобусов маршрутов №24, 114, 118 «Улица Ивана Франко» в направлении площади Победы переносится на 50 метров вперед.

Также временно, 15 и 16 апреля, на период перекрытия движения автотранспорта по нечетной стороне ул. Оноре де Бальзака на участке от ул. Теодора Драйзера к просп. Генерала Ватутина движение автобусов маршрута № 73 организуется в направлении ст.м. «Оболонь» по трассе: ул. Радунская (от ул. Милославской) - ул. Градинская - ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) ул. Теодора Драйзера – ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) – ул. Каштановая – просп. Владимира Маяковского – ул. Генерала Ватутина, далее по действующей трассе.

В случае перекрытия движения транспорта по четной стороне ул. Оноре де Бальзака на участке от ул. Каштановая до ул. Теодора Драйзера планируется организовать движение автобусов маршрутов № 21, 73по трассе:

- маршрут № 21: ст.м. «Петровка» - просп. С.Бандеры - ул. Генерала Ватутина - ул. Владимира Маяковского – ул. Теодора Драйзера - ул. Оноре де Бальзака

- маршрут № 73: от ст.м. «Оболонь» в просп. Генерала Ватутина по существующей трассе, дальше просп. Генерала Ватутина - ул. Владимира Маяковского - ул. Теодора Драйзера - ул. Оноре де Бальзака - далее по существующей трассе; - от ул. Милославской до ул. Бальзака по существующей трассе, дальше ул. Бальзака - ул. Драйзера - ул. Маяковского - ул. Генерала Ватутина - далее по существующей трассе.

После завершения церковных богослужений с 05:00 до 10:00 16 апреля  будет увеличено количество подвижного состава на маршрутах наземного общественного транспорта, которые пролегают возле мест их проведения в соответствии с пассажиропотоком.

С целью корректировки работы наземного пассажирского транспорта, в зависимости от пассажиропотока, в местах массового скопления пассажиров предусмотрено дежурство ответственных лиц.

Напомним, в пасхальную ночь киевский метрополитен будет работать на час дольше, а утром откроется на час раньше.
ForUm

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