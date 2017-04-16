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Христиане отмечают главный праздник – Светлое Христово Воскресение, или Пасху.

В этом году дата празднования совпала у христиан западного и восточного обрядов.

Такое совпадение пасхалии (системы расчета даты Пасхи) у разных христианских конфессий происходит раз в несколько лет: предыдущее пришлось на 2014 год, а в следующий раз восточные и западные христиане отметят Пасху вместе в 2025 году.

Время празднования Воскресения Господня установил Первый Вселенский собор в 325 году: Пасху отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля и 8 мая. 

В этот день христиане вспоминают события, описанные в Евангелии. В пятницу после бичевания Иисус Христос был распят за стенами Иерусалима, а в воскресенье – воскрес.

В ночь на воскресенье во всех церквях совершается праздничная всенощная, затем происходит освящение куличей и крашенок.

Праздничную трапезу дома начинают со свяченого яйца и кусочка пасхи. Традиционным приветствием в эти праздничные дни были слова «Христос воскрес!», а отвечали «Воистину воскрес!».

Редакция ForUm поздравляет читателей с этим светлым праздником и желает добра, радости и умиротворения!

 
ForUm

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