Сотрудники полиции задержали на одном из пропускных пунктов Белопольского района при попытке пересечь границу 14-летнюю девушку, которая разыскивается Броварским отделом полиции как без вести пропавшая. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

«Путешественница», у которой не было ни одного документа, утверждала, она является гражданкой другого государства и сейчас направляется домой.

Сотрудники Белопольского отделения полиции, которые забрали и опросили девочку, выяснили, что она объявлена ​​в розыск правоохранительными органами Киевщины как без вести пропавшая.

Родители беглянки уже выехали в Сумскую область, чтобы забрать дочь домой. К этому времени она будет находиться под полицейской опекой.