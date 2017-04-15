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Совет национальной безопасности Японии обсудил меры, необходимые для эвакуации 57 тысяч граждан страны из Южной Кореи в случае обострения отношений с КНДР. Как напоминает The Telegraph, в регионе продолжился рост напряженности в связи с возможными ядерными испытаниями Северной Кореи и приближением американской ударной группы к региону.

Токио будет добиваться одобрения Сеула для отправки военных самолетов и военных кораблей вместе с гражданским транспортом для эвакуации, передает 112 Украина.

Японские чиновники также выразили беспокойство возможностью проникновения северокорейских шпионов в страну.

Вместе с тем, считают в Токио, что любая излишняя подготовка вызовет тревогу среди общественности. Главный секретарь кабинета министров Японии Йошихиде Суга заявил на пресс-конференции в пятницу, что правительство всегда собирало и анализировало информацию о перемещениях Северной Кореи, но воздерживалось от комментариев по деталям.

Напомним, в Северной Корее заявили о готовности ответить на ядерную атаку со стороны США аналогичным ударом.
ForUm

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